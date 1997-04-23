Денис Васенин
№69
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 апр. 1997 (23) года
Рост
177
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Динамо
1 : 4
Крылья Советов
54'
54'
54'
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Динамо
1
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 80' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур