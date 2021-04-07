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Евро-2020
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Олимпиада
Александр Мигунов
№90
Полузащитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Украина
Дата рождения
13 апр. 1994 (26) лет
Рост
172
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Оренбург
-:-
Чайка
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
-
Чайка
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Чайка
0 : 2
Спартак-2
20'
20'
20'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Чайка
0
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур