Абубакар Камара
№27
Нападающий
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 марта 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
Монако
-:-
Дижон
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
-
Дижон
-
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Реймс
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Дижон
0
Реймс
1
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Дижон
1 : 3
Бордо
30'
30'
30'
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 57'
Франция. Лига 1, 29 тур
Дижон
1
Бордо
3
минуты: 1' - 57' / Франция. Лига 1, 29 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ланс
2 : 1
Дижон
74'
74'
74'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ланс
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 25 тур