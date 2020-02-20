Уоллес (Уоллес Фортуна дос Сантос)
№13
Защитник
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Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 окт. 1994 (26) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Рейнджерс
3 : 2
Брага
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 12'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
3
Брага
2
минуты: 1' - 12' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала