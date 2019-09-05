Жан-Поль Фарруджа
№23
Нападающий
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Команда
Спартак
Гражданство
Мальта
Дата рождения
21 марта 1992 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
Норвегия
2 : 0
Мальта
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Норвегия
2
Мальта
0
был в запасе