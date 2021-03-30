Озан Туфан
№8
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
23 марта 1995 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Турция
3 : 3
Латвия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 83'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Турция
3
Латвия
3
минуты: 1' - 83' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Норвегия
0 : 3
Турция
4', 59'
4', 59'
4', 59'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
4', 59'
минуты: 1' - 86'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Норвегия
0
Турция
3
минуты: 1' - 86' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
Турция
4 : 2
Нидерланды
36'
36'
36'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 64'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Турция
4
Нидерланды
2
минуты: 1' - 64' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур