Тарик Камдал
№77
Защитник
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Команда
Галатасарай
Гражданство
Турция
Дата рождения
24 марта 1991 (30) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
Галатасарай
1 : 1
Астана
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Астана
1
был в запасе