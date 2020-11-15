Видар Кьяртанссон
№24
Нападающий
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Команда
Волеренга
Гражданство
Исландия
Дата рождения
11 марта 1990 (31) год
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Дания
2 : 1
Исландия
85'
85'
85'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
85'
минуты: 71' - 90'
Лига наций. Лига А, 5 тур
Дания
2
Исландия
1
минуты: 71' - 90' / Лига наций. Лига А, 5 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Исландия
1 : 2
Бельгия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 69' - 90'
Лига наций. Лига А, 4 тур
Исландия
1
Бельгия
2
минуты: 69' - 90' / Лига наций. Лига А, 4 тур