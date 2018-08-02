Хаукур Хейдар Хаукссон
№3
Защитник
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Команда
КР Рейкьявик
Гражданство
Исландия
Дата рождения
1 сент. 1991 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
АИК
0 : 1
Нордшелланд
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АИК
0
Нордшелланд
1
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:45
Нордшелланд
1 : 0
АИК
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Нордшелланд
1
АИК
0
был в запасе
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
АИК
1 : 1
Шэмрок Роверс
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
АИК
1
Шэмрок Роверс
1
был в запасе