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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хаукур Хейдар Хаукссон
№3
Защитник
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Команда
КР Рейкьявик
Гражданство
Исландия
Дата рождения
1 сент. 1991 (29) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:00
АИК
0 : 1
Нордшелланд
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АИК
0
Нордшелланд
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
Нордшелланд
1 : 0
АИК
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Нордшелланд
1
АИК
0
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
АИК
1 : 1
Шэмрок Роверс
19.07.2018
19 июля 2018
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
АИК
1
Шэмрок Роверс
1
был в запасе