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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Ингвар Йонссон
№1
Вратарь
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Команда
Стьярнан
Гражданство
Исландия
Дата рождения
18 окт. 1989 (31) год
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
22:45
Молдавия
1 : 2
Исландия
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Молдавия
1
Исландия
2
был в запасе
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
Исландия
2 : 0
Андорра
14.10.2019
14 окт. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Исландия
2
Андорра
0
был в запасе
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
Исландия
0 : 1
Франция
11.10.2019
11 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Исландия
0
Франция
1
был в запасе