Антон Куракинс
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Латвия
Дата рождения
1 янв. 1990 (31) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
Польша
2 : 0
Латвия
24.03.2019 24 марта 2019 вс 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Польша
2
Латвия
0
был в запасе
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Северная Македония
3 : 1
Латвия
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Северная Македония
3
Латвия
1
был в запасе