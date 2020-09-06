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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Каспарс Дубра
№4
Защитник
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Команда
Иртыш
Гражданство
Латвия
Дата рождения
20 дек. 1990 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига d
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
21:45
Мальта
1 : 1
Латвия
06.09.2020
06 сент. 2020
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига D, 2 тур
Мальта
1
Латвия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига D, 2 тур
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
19:00
Латвия
0 : 0
Андорра
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига D, 1 тур
Латвия
0
Андорра
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига D, 1 тур