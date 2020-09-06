Каспарс Дубра
№4
Защитник
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Команда
Иртыш
Гражданство
Латвия
Дата рождения
20 дек. 1990 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
Мальта
1 : 1
Латвия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига D, 2 тур
Мальта
1
Латвия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига D, 2 тур
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 19:00
Латвия
0 : 0
Андорра
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига D, 1 тур
Латвия
0
Андорра
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига D, 1 тур