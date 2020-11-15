Гафуржан Суюмбаев
№5
Защитник
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Команда
Ордабасы
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
19 авг. 1990 (30) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Албания
3 : 1
Казахстан
70'
70'
70'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 71'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Албания
3
Казахстан
1
минуты: 1' - 71' / Лига наций. Лига С, 5 тур
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
Казахстан
0 : 0
Албания
22'
22'
22'
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Казахстан
0
Албания
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 17:00
Казахстан
1 : 2
Белоруссия
40'
40'
40'
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Казахстан
1
Белоруссия
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 19:00
Литва
0 : 2
Казахстан
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Литва
0
Казахстан
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур