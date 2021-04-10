Санин Прсич
№8
Полузащитник
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Команда
Страсбур
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
20 нояб. 1993 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 18:00
Страсбур
-:-
ПСЖ
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
-
ПСЖ
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Бордо
2 : 3
Страсбур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
2
Страсбур
3
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 15:00
Страсбур
1 : 2
Ланс
21.03.2021 21 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
1
Ланс
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Страсбур
0
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Страсбур
1 : 0
Монако
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1
Монако
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 21:00
Лион
3 : 0
Страсбур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 21:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Страсбур
0 : 1
Реймс
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
0
Реймс
1
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Страсбур
1 : 0
Сент-Этьен
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1
Сент-Этьен
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ланс
0 : 1
Страсбур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
0
Страсбур
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Страсбур
5 : 0
Ним
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
5
Ним
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
ПСЖ
4 : 0
Страсбур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
4
Страсбур
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Анжер
0 : 2
Страсбур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
0
Страсбур
2
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Страсбур
2 : 2
Метц
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
2
Метц
2
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0
Страсбур
4
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
Страсбур
1 : 1
Ренн
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1
Ренн
1
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
Монпелье
4 : 3
Страсбур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
4
Страсбур
3
был в запасе