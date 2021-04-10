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Олимпиада
Санин Прсич
№8
Полузащитник
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Команда
Страсбур
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
20 нояб. 1993 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
испания. примера
испания. кубок
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
18:00
Страсбур
-:-
ПСЖ
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
-
ПСЖ
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
Бордо
2 : 3
Страсбур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
2
Страсбур
3
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
15:00
Страсбур
1 : 2
Ланс
21.03.2021
21 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Страсбур
1
Ланс
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Ренн
1 : 0
Страсбур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Ренн
1
Страсбур
0
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Страсбур
1 : 0
Монако
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1
Монако
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 1
Страсбур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1
Страсбур
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
21:00
Лион
3 : 0
Страсбур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
21:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Страсбур
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Страсбур
2 : 2
Брест
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2
Брест
2
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 1
Реймс
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
0
Реймс
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дижон
1 : 1
Страсбур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
1
Страсбур
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Страсбур
1 : 0
Сент-Этьен
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
1
Сент-Этьен
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ланс
0 : 1
Страсбур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ланс
0
Страсбур
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Страсбур
5 : 0
Ним
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
5
Ним
0
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
ПСЖ
4 : 0
Страсбур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
ПСЖ
4
Страсбур
0
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Анжер
0 : 2
Страсбур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
0
Страсбур
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Страсбур
2 : 2
Метц
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Страсбур
2
Метц
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0
Страсбур
4
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
1 : 1
Ренн
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1
Ренн
1
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Монпелье
4 : 3
Страсбур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
4
Страсбур
3
был в запасе
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