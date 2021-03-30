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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Кристофер Мартинс
№35
Полузащитник
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
19 февр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига наций. лига с
отбор че-2020
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Люксембург
1 : 3
Португалия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 1' - 87'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Люксембург
1
Португалия
3
минуты: 1' - 87' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Ирландия
0 : 1
Люксембург
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Ирландия
0
Люксембург
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур