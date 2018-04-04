Виталий Шильников
№88
Вратарь
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 сент. 1997 (23) года
Рост
194
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 17:30
Крылья Советов
1 : 3
Спартак
04.04.2018 04 апр. 2018 ср 17:30
был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Крылья Советов
1
Спартак
3
был в запасе