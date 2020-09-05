Жан-Карлос Гарсия
№37
Защитник
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Команда
Линкольн
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
5 июля 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Гибралтар
1 : 0
Сан-Марино
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига D, 1 тур
Гибралтар
1
Сан-Марино
0
был в запасе