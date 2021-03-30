Кайл Кашаро
№3
Полузащитник
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Команда
Линкольн
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
2 дек. 1987 (33) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Гибралтар
0 : 7
Нидерланды
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Гибралтар
0
Нидерланды
7
был в запасе