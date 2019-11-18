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Олимпиада
Джозеф Чиполина
№25
Защитник
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Команда
Линкольн
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
14 дек. 1987 (33) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Гибралтар
1 : 6
Швейцария
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Гибралтар
1
Швейцария
6
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
Гибралтар
2 : 3
Грузия
15.10.2019
15 окт. 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Гибралтар
2
Грузия
3
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
Ирландия
2 : 0
Гибралтар
29'
29'
29'
10.06.2019
10 июня 2019
пн
21:45
29'
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Ирландия
2
Гибралтар
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
23.03.2019
23 марта 2019
сб
20:00
Гибралтар
0 : 1
Ирландия
23.03.2019
23 марта 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Гибралтар
0
Ирландия
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур