Джозеф Чиполина
№25
Защитник
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Команда
Линкольн
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
14 дек. 1987 (33) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
Гибралтар
1 : 6
Швейцария
18.11.2019 18 нояб. 2019 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
Гибралтар
1
Швейцария
6
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 10 тур
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
Гибралтар
2 : 3
Грузия
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Гибралтар
2
Грузия
3
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
Ирландия
2 : 0
Гибралтар
29'
29'
29'
10.06.2019 10 июня 2019 пн 21:45
29'
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Ирландия
2
Гибралтар
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
23.03.2019 23 марта 2019 сб 20:00
Гибралтар
0 : 1
Ирландия
23.03.2019 23 марта 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Гибралтар
0
Ирландия
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур