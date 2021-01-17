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Олимпиада
Лорис Бенито
№23
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
7 янв. 1992 (29) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига наций. лига а
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Ницца
-:-
Бордо
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
-
Бордо
-
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Бордо
2 : 1
Лорьян
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Метц
0 : 0
Бордо
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Бордо
1 : 3
Реймс
41'
41'
41'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
1
Реймс
3
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Страсбур
0 : 2
Бордо
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Страсбур
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Бордо
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лилль
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Бордо
1 : 0
Брест
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
ПСЖ
2 : 2
Бордо
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
2
Бордо
2
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
21:00
Ренн
0 : 1
Бордо
20.11.2020
20 нояб. 2020
пт
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Бордо
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
Бордо
0 : 2
Монпелье
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Монако
4 : 0
Бордо
73'
73'
73'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
4
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Ним
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
2
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
22:00
Марсель
3 : 1
Бордо
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Бордо
3 : 0
Дижон
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Бордо
0 : 0
Ницца
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
18:00
Ланс
2 : 1
Бордо
76'
76'
76'
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ланс
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
11.09.2020
11 сент. 2020
пт
22:00
Бордо
0 : 0
Лион
11.09.2020
11 сент. 2020
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
0
Лион
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Анжер
0 : 2
Бордо
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур