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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Теннис
Олимпиада
Артур Пикк
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Эстония
Дата рождения
5 марта 1993 (28) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
Грузия
0 : 0
Эстония
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Грузия
0
Эстония
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Северная Македония
2 : 1
Эстония
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Северная Македония
2
Эстония
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Эстония
1 : 1
Армения
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Эстония
1
Армения
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
Эстония
3 : 3
Северная Македония
40'
40'
40'
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Эстония
3
Северная Македония
3
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 3 тур