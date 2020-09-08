Кен Калласте
№14
Защитник
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Команда
Нымме Калью
Гражданство
Эстония
Дата рождения
31 авг. 1988 (32) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
Армения
2 : 0
Эстония
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
минуты: 1' - 30'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Армения
2
Эстония
0
минуты: 1' - 30' / Лига наций. Лига С, 2 тур
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Эстония
0 : 1
Грузия
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Эстония
0
Грузия
1
был в запасе