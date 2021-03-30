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Материалы
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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Владимир Йовович
№10
Полузащитник
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Команда
Сутьеска
Гражданство
Черногория
Дата рождения
26 окт. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
лига европы квалификация
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
Черногория
0 : 1
Норвегия
30.03.2021
30 марта 2021
вт
21:45
минуты: 63' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Черногория
0
Норвегия
1
минуты: 63' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
Черногория
4 : 1
Гибралтар
27.03.2021
27 марта 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Черногория
4
Гибралтар
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 75' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Латвия
1
Черногория
2
минуты: 75' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур