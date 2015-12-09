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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Неманья Николич
№23
Полузащитник
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Команда
Хапоэль
Гражданство
Черногория
Дата рождения
1 янв. 1988 (33) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
09.12.2015
09 дек. 2015
ср
22:45
Рома
0 : 0
БАТЭ
09.12.2015
09 дек. 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 80'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Рома
0
БАТЭ
0
минуты: 1' - 80' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
20:00
БАТЭ
1 : 1
Байер
24.11.2015
24 нояб. 2015
вт
20:00
минуты: 78' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
1
Байер
1
минуты: 78' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
БАТЭ
3 : 2
Рома
29.09.2015
29 сент. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 87'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
3
Рома
2
минуты: 1' - 87' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
Байер
4 : 1
БАТЭ
16.09.2015
16 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Байер
4
БАТЭ
1
был в запасе