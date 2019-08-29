Набиль Бауи
№21
Нападающий
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Команда
Гамбург
Гражданство
Швеция
Дата рождения
5 февр. 1991 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
АИК
1 : 4
Селтик
9'
9'
9'
29.08.2019 29 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АИК
1
Селтик
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:45
Селтик
2 : 0
АИК
22.08.2019 22 авг. 2019 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Селтик
2
АИК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
АИК
1 : 1
Шериф
61'
61'
61'
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
61'
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АИК
1
Шериф
1
был в запасе
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Шериф
1 : 2
АИК
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шериф
1
АИК
2
был в запасе