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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Влад Аким
№20
Полузащитник
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Команда
Стяуа
Гражданство
Румыния
Дата рождения
7 апр. 1989 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
18:00
Вииторул
2 : 1
Гент
15'
15'
15'
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Вииторул
2
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
Гент
6 : 3
Вииторул
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Гент
6
Вииторул
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд