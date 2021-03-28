Йони Кауко
№6
Полузащитник
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Команда
ФСВ Франкфурт
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
12 июля 1990 (30) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Украина
1 : 1
Финляндия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 68'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Украина
1
Финляндия
1
минуты: 1' - 68' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Финляндия
2 : 2
Босния и Герцеговина
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 82'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Финляндия
2
Босния и Герцеговина
2
минуты: 1' - 82' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур