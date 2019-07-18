Роальдур Якобсен
№10
Полузащитник
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Команда
Б36 Торсхавн
Гражданство
Фареры
Дата рождения
23 янв. 1991 (30) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
Б36 Торсхавн
2 : 3
Крузейдерс
18.07.2019 18 июля 2019 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Б36 Торсхавн
2
Крузейдерс
3
был в запасе