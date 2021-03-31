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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
Тордур Томсен
№1
Вратарь
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Команда
Б36 Торсхавн
Гражданство
Фареры
Дата рождения
11 июня 1986 (34) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига d
лига европы квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Шотландия
4 : 0
Фарерские острова
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Шотландия
4
Фарерские острова
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Австрия
3 : 1
Фарерские острова
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Австрия
3
Фарерские острова
1
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Молдавия
1 : 1
Фарерские острова
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Молдавия
1
Фарерские острова
1
был в запасе