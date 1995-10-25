Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Бельгия
Белоруссия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
Манчестер Юнайтед
ЦСКА
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Михайло Ристич
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Монпелье
Гражданство
Сербия
Дата рождения
31 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отборочные матчи к чм. европа
франция. кубок
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
Монпелье
-:-
Марсель
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
-
Марсель
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Анжер
1 : 1
Монпелье
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1
Монпелье
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Монпелье
3 : 1
Бордо
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Монпелье
3
Бордо
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Ним
1 : 1
Монпелье
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Монпелье
1 : 1
Лорьян
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Реймс
0 : 0
Монпелье
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0
Монпелье
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Лион
1 : 2
Монпелье
49'
49'
49'
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Монпелье
4 : 2
Дижон
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
4
Дижон
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
19:00
Монпелье
1 : 2
Ланс
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1
Ланс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 21'
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4
Монпелье
0
минуты: 1' - 21' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
Монпелье
2 : 3
Монако
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Монпелье
2 : 3
Лилль
66'
66'
66'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2
Лилль
3
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
Брест
2 : 2
Монпелье
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2
Монпелье
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Монпелье
0 : 2
Метц
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0
Метц
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Ланс
2 : 3
Монпелье
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 1
Монпелье
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 12 тур
Показать все игры