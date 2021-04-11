Вукашин Йованович
№14
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Сербия
Дата рождения
17 мая 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
-:-
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
-
Бордо
-
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Ним
2 : 0
Бордо
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Бордо
1 : 2
Сент-Этьен
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 21:00
Ренн
0 : 1
Бордо
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
0
Бордо
1
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Бордо
2 : 0
Ним
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
2
Ним
0
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 22:00
Марсель
3 : 1
Бордо
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Марсель
3
Бордо
1
был в запасе
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 22:00
Бордо
0 : 0
Лион
11.09.2020 11 сент. 2020 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
0
Лион
0
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
Анжер
0 : 2
Бордо
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0
Бордо
2
был в запасе