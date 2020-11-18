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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Херолинд Шала
№9
Полузащитник
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Команда
Слован
Гражданство
Косово
Дата рождения
1 февр. 1992 (29) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Косово
1 : 0
Молдавия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Косово
1
Молдавия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
Греция
0 : 0
Косово
18'
18'
18'
14.10.2020
14 окт. 2020
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Греция
0
Косово
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Косово
0 : 1
Словения
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
минуты: 1' - 83'
Лига наций. Лига С, 3 тур
Косово
0
Словения
1
минуты: 1' - 83' / Лига наций. Лига С, 3 тур
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
Молдавия
1 : 1
Косово
32'
32'
32'
03.09.2020
03 сент. 2020
чт
21:45
минуты: 1' - 60'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Молдавия
1
Косово
1
минуты: 1' - 60' / Лига наций. Лига С, 1 тур