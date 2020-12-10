Педру Тиба (Педру Мигель Аморим)
№25
Полузащитник
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Команда
Лех
Гражданство
Португалия
Дата рождения
31 авг. 1988 (32) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Лех
0 : 2
Рейнджерс
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Лех
0
Рейнджерс
2
минуты: 1' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Стандард
2 : 1
Лех
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 78'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стандард
2
Лех
1
минуты: 1' - 78' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Лех
3 : 1
Стандард
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 81'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лех
3
Стандард
1
минуты: 1' - 81' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Лех
2 : 4
Бенфика
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лех
2
Бенфика
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур