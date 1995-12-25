Артур Миранян
№45
Нападающий
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Команда
Вардар
Гражданство
Армения
Дата рождения
27 дек. 1995 (25) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Лихтенштейн
0 : 1
Армения
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 64' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Лихтенштейн
0
Армения
1
минуты: 64' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур