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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Артур Миранян
№45
Нападающий
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Команда
Вардар
Гражданство
Армения
Дата рождения
27 дек. 1995 (25) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2021
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Лихтенштейн
0 : 1
Армения
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 64' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Лихтенштейн
0
Армения
1
минуты: 64' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур