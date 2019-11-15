Румян Овсепян
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Армения
Дата рождения
13 нояб. 1991 (29) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 20:00
Армения
0 : 1
Греция
78'
78'
78'
15.11.2019 15 нояб. 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Армения
0
Греция
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 19:00
Финляндия
3 : 0
Армения
15.10.2019 15 окт. 2019 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Финляндия
3
Армения
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
Лихтенштейн
1 : 1
Армения
53'
53'
53'
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Лихтенштейн
1
Армения
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 19:00
Армения
1 : 3
Италия
05.09.2019 05 сент. 2019 чт 19:00
минуты: 57' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Армения
1
Италия
3
минуты: 57' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Греция
2 : 3
Армения
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 55' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Греция
2
Армения
3
минуты: 55' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
Армения
3 : 0
Лихтенштейн
82'
82'
82'
08.06.2019 08 июня 2019 сб 19:00
минуты: 78' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Армения
3
Лихтенштейн
0
минуты: 78' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур