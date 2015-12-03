Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Ивица Олич
Александр Соболев
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Лука Модрич
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Александр Головин
Алексей Миранчук
Россия
Словакия
Германия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Исландия
Франция
Белоруссия
Бельгия
Краснодар
Зенит
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Манчестер Юнайтед
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Тедоре Григалашвили
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Ахмат
Гражданство
Грузия
Дата рождения
12 мая 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
Мордовия
0 : 0
Ахмат
03.12.2015
03 дек. 2015
чт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Мордовия
0
Ахмат
0
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
Ахмат
4 : 1
Зенит
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
4
Зенит
1
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Ахмат
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ахмат
2
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
Ахмат
2 : 1
Рубин
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ахмат
2
Рубин
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:30
Краснодар
1 : 1
Ахмат
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Краснодар
1
Ахмат
1
был в запасе
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
16:00
Ахмат
4 : 1
Уфа
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
4
Уфа
1
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
Анжи
0 : 2
Ахмат
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Анжи
0
Ахмат
2
был в запасе
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
17:00
Урал
3 : 3
Ахмат
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Ахмат
3
был в запасе
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
20:00
Ахмат
1 : 1
Динамо
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
1
Динамо
1
был в запасе
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
13:30
Локомотив
0 : 0
Ахмат
16.08.2015
16 авг. 2015
вс
13:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Локомотив
0
Ахмат
0
был в запасе
07.08.2015
07 авг. 2015
пт
19:00
Ахмат
0 : 0
Мордовия
07.08.2015
07 авг. 2015
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ахмат
0
Мордовия
0
был в запасе
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
17:00
Зенит
3 : 0
Ахмат
01.08.2015
01 авг. 2015
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Зенит
3
Ахмат
0
был в запасе