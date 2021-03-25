Вячеслав Посмак
№90
Защитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Молдова
Дата рождения
7 нояб. 1990 (30) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Молдавия
1 : 1
Фарерские острова
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Молдавия
1
Фарерские острова
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур