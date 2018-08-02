Адриан Кашкавал
№27
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Молдова
Дата рождения
10 июня 1987 (33) года
Рост
194
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:00
Викингур
0 : 4
Торпедо
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Викингур
0
Торпедо
4
был в запасе