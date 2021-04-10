Антонио Гарсия
№3
Защитник
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Команда
Леванте
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 нояб. 1989 (31) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
Эйбар
-:-
Леванте
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
-
Леванте
-
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 22:00
Леванте
0 : 2
Уэска
02.04.2021 02 апр. 2021 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
0
Уэска
2
был в запасе
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
Бетис
2 : 0
Леванте
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2
Леванте
0
был в запасе
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1
Валенсия
0
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Леванте
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 82'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Леванте
0
минуты: 1' - 82' / Испания. Примера, 26 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
Леванте
1 : 1
Атлетик
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
1
Атлетик
1
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:15
Атлетико
0 : 2
Леванте
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:15
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
0
Леванте
2
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 24 тур
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Леванте
1 : 1
Атлетико
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
1
Атлетико
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:30
Леванте
0 : 1
Осасуна
41'
41'
41'
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 23 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 16:00
Леванте
2 : 2
Гранада
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
2
Гранада
2
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:15
Реал
1 : 2
Леванте
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Реал
1
Леванте
2
был в запасе
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
Леванте
2 : 2
Вальядолид
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2
Вальядолид
2
был в запасе
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
2
Леванте
2
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:00
Леванте
2 : 1
Эйбар
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
2
Эйбар
1
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 16:00
Вильярреал
2 : 1
Леванте
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 71'
Испания. Примера, 17 тур
Вильярреал
2
Леванте
1
минуты: 1' - 71' / Испания. Примера, 17 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
Леванте
4 : 3
Бетис
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
4
Бетис
3
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
Барселона
1 : 0
Леванте
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
1
Леванте
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Леванте
3 : 0
Хетафе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3
Хетафе
0
был в запасе
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
Вальядолид
1 : 1
Леванте
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1
Леванте
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
Леванте
1 : 1
Эльче
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1
Эльче
1
был в запасе