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Эмилиано Веласкес
№20
Защитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
30 апр. 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2015/2016
2014/2015
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Сельта
2 : 2
Райо Вальекано
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
4
Райо Вальекано
1
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1
Реал
0
был в запасе
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
Севилья
5 : 0
Райо Вальекано
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
5
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
0
Уэска
0
был в запасе
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
2 : 0
Валенсия
06.04.2019
06 апр. 2019
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2
Валенсия
0
был в запасе
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Райо Вальекано
51'
51'
51'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
3
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
01.03.2019
01 марта 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
0 : 2
Жирона
75'
75'
75'
01.03.2019
01 марта 2019
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
0
Жирона
2
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
2 : 1
Райо Вальекано
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
71'
71'
71'
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
90'
90'
90'
04.02.2019
04 февр. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1
Леганес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
76'
76'
76'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
4 : 2
Сельта
80'
80'
80'
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
4
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 1
Леванте
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
2
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
22:45
Бетис
2 : 0
Райо Вальекано
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
23:00
Райо Вальекано
1 : 0
Эйбар
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1
Эйбар
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:15
Валенсия
3 : 0
Райо Вальекано
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
3
Райо Вальекано
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Вильярреал
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
2
Вильярреал
2
был в запасе
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