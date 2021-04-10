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Олимпиада
Роландо Мандрагора
№38
Полузащитник
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
29 июня 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
Удинезе
-:-
Торино
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Удинезе
-
Торино
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
88'
88'
88'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Сампдория
1 : 0
Торино
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
86', 87'
86', 87'
86', 87'
17.03.2021
17 марта 2021
ср
17:00
86', 87'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Торино
1 : 2
Интер
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
1
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Кротоне
4 : 2
Торино
45'
45'
45'
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
45'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кротоне
4
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
02.03.2021
02 марта 2021
вт
20:30
Лацио
-:-
Торино
02.03.2021
02 марта 2021
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
-
Торино
-
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
Кальяри
0 : 1
Торино
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кальяри
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
Торино
0 : 0
Дженоа
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
Аталанта
3 : 3
Торино
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
3
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
14:30
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
Удинезе
0 : 0
Интер
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
0
Интер
0
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
Сампдория
2 : 1
Удинезе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
22:45
минуты: 1' - 77'
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 77' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Наполи
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Болонья
2
Удинезе
2
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 2
Беневенто
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Беневенто
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
Удинезе
0 : 0
Кротоне
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
0
Кротоне
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
Торино
2 : 3
Удинезе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
2
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
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