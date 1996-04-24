Маттео Биджери
№16
Вратарь
Подписаться
Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 апр. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.05.2015 06 мая 2015 ср 16:00
Торино
0 : 1
Эмполи
06.05.2015 06 мая 2015 ср 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
0
Эмполи
1
был в запасе
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:00
Эмполи
0 : 2
Ювентус
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
0
Ювентус
2
был в запасе
28.10.2014 28 окт. 2014 вт 22:45
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
28.10.2014 28 окт. 2014 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
3
Эмполи
1
был в запасе
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2
Эмполи
0
был в запасе