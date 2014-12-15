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Олимпиада
Эмануэле Ровини
№40
Нападающий
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Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 февр. 1995 (26) лет
Рост
169
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
21:00
Эмполи
0 : 0
Торино
15.12.2014
15 дек. 2014
пн
21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Эмполи
0
Торино
0
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Лацио
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Эмполи
2
Лацио
1
был в запасе
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:00
Эмполи
0 : 2
Ювентус
01.11.2014
01 нояб. 2014
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
0
Ювентус
2
был в запасе
28.10.2014
28 окт. 2014
вт
22:45
Сассуоло
3 : 1
Эмполи
28.10.2014
28 окт. 2014
вт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
3
Эмполи
1
был в запасе
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
Эмполи
2 : 2
Милан
23.09.2014
23 сент. 2014
вт
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
2
Милан
2
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
Чезена
2 : 2
Эмполи
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
2
Эмполи
2
был в запасе
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
Эмполи
0 : 1
Рома
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Эмполи
0
Рома
1
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2
Эмполи
0
был в запасе