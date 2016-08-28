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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Франко Синьорелли
№8
Полузащитник
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Команда
Специя
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
1 янв. 1991 (30) лет
Рост
178
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
Удинезе
2 : 0
Эмполи
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
2
Эмполи
0
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Эмполи
0 : 1
Сампдория
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
0
Сампдория
1
был в запасе