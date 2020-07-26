Мирко Вальдифиори
№16
Полузащитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 апр. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
СПАЛ
1 : 1
Торино
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
1
Торино
1
был в запасе
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
СПАЛ
1 : 6
Рома
22.07.2020 22 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 35 тур
СПАЛ
1
Рома
6
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 35 тур
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:45
СПАЛ
0 : 4
Интер
46'
46'
46'
16.07.2020 16 июля 2020 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
СПАЛ
0
Интер
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:15
Дженоа
2 : 0
СПАЛ
12.07.2020 12 июля 2020 вс 18:15
минуты: 58' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
2
СПАЛ
0
минуты: 58' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
СПАЛ
0 : 3
Удинезе
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
СПАЛ
0
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
Сампдория
3 : 0
СПАЛ
05.07.2020 05 июля 2020 вс 20:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сампдория
3
СПАЛ
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
СПАЛ
2 : 2
Милан
45'
45'
45'
01.07.2020 01 июля 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
СПАЛ
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
Наполи
3 : 1
СПАЛ
28.06.2020 28 июня 2020 вс 20:30
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
3
СПАЛ
1
был в запасе
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:30
Парма
0 : 1
СПАЛ
08.03.2020 08 марта 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
СПАЛ
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
61'
61'
61'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
СПАЛ
1
Сассуоло
2
был в запасе
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
5
СПАЛ
1
был в запасе
20.01.2020 20 янв. 2020 пн 22:45
Аталанта
1 : 2
СПАЛ
20.01.2020 20 янв. 2020 пн 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1
СПАЛ
2
был в запасе
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
СПАЛ
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1
СПАЛ
0
был в запасе
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:00
СПАЛ
0 : 2
Верона
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0
Верона
2
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Торино
1 : 2
СПАЛ
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Торино
1
СПАЛ
2
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:00
Рома
3 : 1
СПАЛ
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3
СПАЛ
1
был в запасе
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
СПАЛ
0 : 1
Брешиа
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
СПАЛ
0
Брешиа
1
был в запасе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
57'
57'
57'
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 14 тур