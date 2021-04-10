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Олимпиада
Венсан Лорини
№16
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 июня 1989 (31) год
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Парма
-:-
Милан
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
-
Милан
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Беневенто
2 : 2
Парма
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 29 тур
Беневенто
2
Парма
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 29 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
Парма
1 : 2
Дженоа
19.03.2021
19 марта 2021
пт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1
Дженоа
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
Фиорентина
3 : 3
Парма
07.03.2021
07 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
3
Парма
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Аталанта
3 : 0
Парма
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3
Парма
0
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 3
Торино
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Парма
0
Торино
3
был в запасе
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
22:45
Дженоа
1 : 2
Парма
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
22:45
минуты: 19' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1
Парма
2
минуты: 19' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
22:45
Парма
0 : 0
Фиорентина
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0
Фиорентина
0
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
Удинезе
3 : 2
Парма
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
3
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Парма
1 : 0
Верона
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1
Верона
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 3 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
13:30
Парма
0 : 2
Наполи
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Парма
0
Наполи
2
был в запасе