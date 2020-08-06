Гильерме (Гильерме дос Сантос Торрес)
№12
Полузащитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
5 апр. 1991 (30) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 22:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Олимпиакос
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 82'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Вулверхэмптон
1
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 82' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020 12 марта 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала