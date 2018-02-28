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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лука Риццо
№14
Полузащитник
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Команда
Ливорно
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 апр. 1992 (28) лет
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
Сезон:
2017/2018
2014/2015
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
19:30
Ювентус
1 : 0
Аталанта
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
19:30
был в запасе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
1
Аталанта
0
был в запасе
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
20:00
СПАЛ
0 : 2
Циттаделла
28.11.2017
28 нояб. 2017
вт
20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
СПАЛ
0
Циттаделла
2
был в запасе