Лука Риццо
№14
Полузащитник
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Команда
Ливорно
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 апр. 1992 (28) лет
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 19:30
Ювентус
1 : 0
Аталанта
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 19:30
был в запасе
Италия. Кубок, 1/2 финала
Ювентус
1
Аталанта
0
был в запасе
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 20:00
СПАЛ
0 : 2
Циттаделла
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 20:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
СПАЛ
0
Циттаделла
2
был в запасе