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Олимпиада
Аккурсио Бентивенья
№96
Полузащитник
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Команда
Палермо
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 июня 1996 (24) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Палермо
0 : 1
Интер
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0
Интер
1
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Сассуоло
4 : 1
Палермо
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4
Палермо
1
был в запасе
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
Палермо
1 : 1
Пескара
22.12.2016
22 дек. 2016
чт
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1
Пескара
1
был в запасе
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
Дженоа
3 : 4
Палермо
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3
Палермо
4
был в запасе
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
Палермо
1 : 4
Торино
17.10.2016
17 окт. 2016
пн
21:45
минуты: 1' - 15'
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1
Торино
4
минуты: 1' - 15' / Италия. Серия А, 8 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:45
Палермо
0 : 3
Наполи
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:45
минуты: 84' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Палермо
0
Наполи
3
минуты: 84' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
Интер
1 : 1
Палермо
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1
Палермо
1
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Палермо
0 : 1
Сассуоло
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
0
Сассуоло
1
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 1 тур