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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Эмерсон (Палмьери дос Сантос)
№33
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1994 (26) лет
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
испания. примера
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
Литва
0 : 2
Италия
31.03.2021
31 марта 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 56'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Литва
0
Италия
2
минуты: 1' - 56' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
Болгария
0 : 2
Италия
28.03.2021
28 марта 2021
вс
21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Болгария
0
Италия
2
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
Италия
2 : 0
Северная Ирландия
25.03.2021
25 марта 2021
чт
22:45
минуты: 1' - 75'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Италия
2
Северная Ирландия
0
минуты: 1' - 75' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур