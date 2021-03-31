Эмерсон (Палмьери дос Сантос)
№33
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1994 (26) лет
Рост
176
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Литва
0 : 2
Италия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 56'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Литва
0
Италия
2
минуты: 1' - 56' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Болгария
0 : 2
Италия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Болгария
0
Италия
2
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Италия
2 : 0
Северная Ирландия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 75'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Италия
2
Северная Ирландия
0
минуты: 1' - 75' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур